Morreu Michael Gambon, “Dumbledore” dos filmes “Harry Potter”

Michael Gambon sucedeu a Richard Harris na saga “Harry Potter”, na qual interpretou a personagem “Dumbledore”. A notícia da morte foi confirmada pela família.

Faleceu Michael Gambon, ator que deu vida ao professor “Alvo Dumbledore”, após a morte de Richard Harris em 2002, na saga “Harry Potter”. O ator tinha 82 anos e a notícia foi avançada pela família.

“Estamos destroçados por anunciar a perda de Michael Gambon. Amado marido e pai, o Michael morreu pacificamente no hospital com a esposa Anne e o filho Fergus ao lado da sua cama, após uma pneumonia”, escreveram num comunicado emitido em nome da mulher e do filho do artista, citado pelo jornal “The Guardian”.

“Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento difícil e agradecemos as mensagens de apoio e amor”, acrescentaram.

Com uma carreira de seis décadas, Michael ganhou fama em 1980, quando deu vida a “John Dexter” numa produção de “Galileo”. Natural de Dublin, na Irlanda, foi no teatro que sempre se destacou. Em 1999 recebeu, durante o reinado de Isabel II, o título de “Sir”.