Morreu o apresentador da SIC Pedro Oliveira aos 49 anos

Pedro Oliveira morreu, esta sexta-feira, 3 de dezembro, aos 49 anos. O diretor de parcerias e Novos Negócios e Head of Digital do grupo editorial Trust in News foi vítima de doença súbita.

O também apresentador da “Exame Informática TV”, da SIC, perdeu a vida, durante a manhã desta sexta-feira, tal como avançou a revista “Caras”, uma das publicações do grupo Trust in News. Segundo a revista “Visão”, do mesmo grupo de comunicação, o profissional esteve infetado com covid-19.

O ex-jornalista manteve-se durante 17 anos à frente da revista “Exame Informática”.

Nas redes sociais há já centenas de mensagens a lamentar o desaparecimento de Pedro Oliveira, um profissional muito estimado na classe jornalística, que foi ainda diretor da revista “Stuff” entre 2006 e 2012 (altura em que assinava, também, uma coluna na publicação masculina “FHM”) e da VISÃO Link em 2008.

“A notícia inesperada e brutal deixou em choque, esta manhã, todas as redações e serviços da Trust In News (empresa detentora da VISÃO, EXAME Informática, Caras e mais 12 outros títulos de informação), onde Pedro Oliveira era uma das pessoas mais queridas por todos, não só devido à sua excelência profissional, mas sobretudo pelas suas imensas qualidades humanas, que vão deixar muitas saudades”, escreve a Visão online.