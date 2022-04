Morreu o ator brasileiro Eduardo Galvão vítima de covid-19

O intérprete Eduardo Galvão morreu, na noite desta segunda-feira, dia 7 de dezembro, vítima de covid-19, aos 58 anos.

A morte do ator brasileiro foi confirmada pela família. Eduardo Galvão estava internado há uma semana num hospital no Rio de Janeiro, devido a complicações a propósito da infeção de novo coronavírus.

“Partiu o ator Eduardo Galvão, o nosso amigo querido, sempre sorridente e bem-vindo por todos onde chegava, com o seu bom humor, que deixou muitas lembranças boas eternizadas. Todos queríamos dar-te um abraço agora […] e ouvir o teu riso novamente. Saudades. Descansa em paz”, pode ler-se no Instagram do músico Gabriel, o Pensador.

O último projeto de Eduardo Galvão no ecrã foi a novela “Bom Sucesso”, em 2019, na qual interpretou a personagem “Dr. Machado”.