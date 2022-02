Morreu o ator brasileiro Tarcísio Meira, vítima de covid-19

Morreu o ator Tarcísio Meira, vítima de covid-19. O eterno galã da televisão brasileira tinha 85 anos e estava hospitalizado em São Paulo.

O Brasil volta a perder, nesta quinta-feira, um ator de referência. Horas depois do desaparecimento de Paulo José, morreu o ator Tarcísio Meira, 85 anos, eterno galã da televisão do outro lado do Atlântico, com mais de 60 trabalhos no pequeno ecrã.

“Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira nosso eterno ‘João Coragem’ que lutou bravamente contra essa terrível doença, agradecemos a todos pelas orações e por terem-nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados”, pode ler-se na página de Instagram.

Tarcísio Meira estava, há vários dias, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 6 de agosto, a lutar contra a covid-19, assim como a mulher, a atriz Glória Menezes.

Nos últimos dias, o estado do intérprete agravou-se e Tarcísio Meira teve mesmo de ser intubado, enquanto Glória Menezes permaneceu num quarto.

“Roque Santeiro” (1985), “Araponga” (1990), “Fera Ferida” (1993), “O Rei do Gado” (1996), “Hilda Furacão” (1998), “O Beijo do Vampiro” (2002), “A Favorita” (2008) e “Velho Chico” (2016) foram alguns dos seus trabalhos em novelas.