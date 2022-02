Morreu o ator Cândido Ferreira

O ator Cândido Ferreira morreu, esta quarta-feira, 5 de maio, na sequência de um cancro.

A morte terá sido confirmada pelo filho do ator e fundador do grupo de teatro “O Bando”, o realizador Ivo Ferreira, à TSF.

A carreira de Cândido Ferreira começou em Paris, no teatro operário, em 1971. Além do teatro “O Bando”, que dirigiu na primeira década de vida do grupo sediado em Palmela, Cândido Ferreira colaborou com várias companhias, entre elas o Teatro Experimental do Porto, a Cornucópia e os Artistas Unidos.

Na televisão, participou em telefilmes, séries e novelas, como “Conta-me Como Foi”, da RTP, e “Laços de Sangue”, da SIC. No cinema, uma das primeiras participações foi nos Canibais, de Manoel de Oliveira e as últimas participações no cinema foram nos filmes, a Herdade, de Tiago Guedes, e Cartas de Guerra.