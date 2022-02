Morreu o ator Licínio França aos 67 anos

Mais um abalo na Cultura nacional: poucos minutos depois de se saber da morte de António Cordeiro, morreu outro ator, Licínio França. A notícia foi anunciada pela filha e pela ex-mulher, a atriz Noémia Costa.

De acordo com o “site” da “Nova Gente”, a notícia for revelada este sábado, 30 de janeiro, pela filha do ator, Joana França, no Facebook.

Mais tarde, a ex-mulher, a atriz Noémia Costa, também anunciou o falecimento nas redes sociais.

“Até sempre, companheiro, a nossa verdade fica connosco e com a filha que foi gerada com um amor maior”, escreveu a atriz de “Terra Brava”, da SIC.

Esta noite ficou, também, marcada pela morte de outro ator, António Cordeiro, o inesquecível “Claxon” da série policial dos anos 90.

