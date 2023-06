Morreu o ator Luís Aleluia, o eterno “menino Tonecas”

Morreu o ator Luís Aleluia. A morte do artista está a ser adiantada em diversos meios de comunicação social e Herman José já lamentou a notícia. Luís Aleluia celebrizou-se a interpretar a personagem de “menino Tonecas”.

Morreu o ator Luís Aleluia. A notícia está a ser adiantada por alguns órgãos de comunicação social e os fãs e seguidores já se mostraram em choque nas redes sociais.

Luís Aleluia celebrizou-se no papel de “menino Tonecas”, na RTP, mas participou em diversas séries e novelas. O ator tinha 63 anos e deixa dois filhos adotivos. Era vice-presidente da Casa do Artista.

“Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante”, acaba de lamentar o humorista Herman José.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, também já reagiu: “Temos memória do seu talento, da sua empatia e de capacidade de conquistar públicos de todas as idades”.

Nascido em Setúbal, a 23 de fevereiro de 1960, o intérprete integrou a companhia de teatro da cidade e ficou conhecido na série da RTP1 “As Lições do Tonecas”, entre 1996 e 1999. A carreira no pequeno ecrã iniciou-se com “Sétimo Direito”, em 1988, seguiu-se “Duarte e Companhia”, um ano depois, e grandes sucessos como “Nico d’Obra”, “Na Paz dos Anjos” ou “Malucos do Riso”.

Recentemente, Luís Aleluia brilhou na série humorística da RTP1 “Pôr do Sol”, e no programa “Casa Feliz”.