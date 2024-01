Morreu o ator norte-americano Bill Hayes. Tinha 98 anos

Morreu Bill Hayes. O ator norte-americano tinha 98 anos. A novela “Days of Our Lives” foi um dos projetos mais bem sucedidos da carreira.

O ator Bill Hayes morreu aos 98 anos. Intérprete da novela “Days of Our Lives”, durante 50 anos, desconhece-se, para já, a causa da sua morte. A BBC adianta que o óbito aconteceu nesta sexta-feira, 12 de janeiro, e que o intérprete estava rodeado pela família.

Nascido William Foster Hayes III, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, Bill Hayes era uma das personagens mais antigas da novela “Days of Our Lives”.

“É com pesar que partilhamos o falecimento de nosso querido Bill Hayes. Uma das personagens mais antigas de ‘Days of Our Lives’, Bill originou o papel de ‘Doug Williams’ em 1970 e retratou-o continuamente ao longo de sua vida”, disse um representante da série de televisão ao site da revista “People” na passada na sexta-feira.