Morreu o ator Orlando Costa, que ficou famoso pela série “Zé Gato”

O ator Orlando Costa morreu aos 74 anos, acaba de avançar a SIC Notícias. Notabilizou-se no Teatro, no Cinema e na Televisão.

O intérprete morreu nesta sexta-feira, dia 19, em casa, confirmou a família ao canal de televisão.

Nascido a 24 de dezembro de 1948, em Braga, Orlando Costa notabilizou-se na televisão ao protagonizar a série “Zé Gato”, em 1979, na RTP.

“Capitão Roby”, “Olhos de Água”, “Maré Alta” ou “Ninguém como Tu” foram outros projetos marcantes de ficção e a última novela em que participou foi na SIC, em “Amor, Amor”.

Estreou-se como profissional no Teatro Experimental de Cascais, no início dos anos 70, ao lado do encenador Carlos Avillez e foi um dos fundadores do Teatro da Cornucópia.

No cinema participou em filmes como “A Dupla Viagem”, “Três Irmãos” ou “Coisa Ruim”.