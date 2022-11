Morreu o bibota de Ouro Fernando Gomes

Fernando Gomes, bibota de Ouro, morreu neste sábado, vítima de cancro. É um dos nomes históricos do futebol português e do FC Porto em particular.

Morreu um dos maiores desportistas do futebol português: Fernando Gomes, bibota de Ouro, perdeu a vida aos 66 anos, vítima de cancro.

Duas vezes consagrado melhor marcador de todos os campeonatos europeus – daí a alcunha, eterna, de bibota de ouro -, Fernando Gomes foi vítima de um cancro fulminante.

Em 13 anos passados no FC Porto foi o maior goleador do clube, como recorda o “Jornal de Notícias”. Passou ainda pelo Gijon, de Espanha e terminou a carreira no Sporting.

O FC Porto, o seu clube de sempre, acaba de reagir à morte de Fernando Gomes nas redes sociais.

“Nem quero acreditar. Até sempre amigo, líder, bibota, irmão. Descansa em paz”, reagiu Paulo Futre nas redes sociais dos “dragões”.