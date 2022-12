Morreu o Chef Evaristo, figura mítica da restauração lisboeta

O restaurante “Solar dos Presuntos”, do qual era a alma, acaba de anunciar a morte do Chef Evaristo. Local das cerimónias fúnebres já é conhecido.

Morreu o Chef Evaristo, uma figura mítica da restauração em Lisboa, proprietário do “Solar dos Presuntos”, casa habituada a receber centenas de famosos e muito afamada por políticos e desportistas.

Foi o restaurante que avançou a notícia do desaparecimento do conhecido cozinheiro, que chegou a trabalhar na Seleção Nacional.

“É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do ‘Solar’. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós”, pode ler-se numa nota.

“Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir”.

“O ‘Solar’ estará encerrado hoje à noite e amanhã. O velório acontecerá na Igreja de São José, às 19h de hoje e a missa decorrerá amanhã às 11h. O corpo seguirá depois para Monção”, refere o comunicado do “Solar dos Presuntos”.