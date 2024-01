Morreu o DJ e manequim Bruno Fernandes, aos 38 anos. A informação foi avançada pela agência que representa o profissional.

Morreu o manequim e DJ Bruno Fernandes, aos 38 anos. Foi a agência Blast Models a avançar com a notícia.

“É com profundo pesar que a Blast Models anuncia o falecimento de Bruno Fernandes. Neste momento de profunda dor, a Blast Models manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências”, disse a agência em comunicado.

Zé Manel, vocalista dos Fingertips, chora a morte do amigo. “2024 começa com um aviso. No mesmo dia, mais um amigo de sempre não aguenta mais a alma dentro do corpo e decide deixar de estar por cá. Quão insuportável se terá tornado o mundo para que optemos por deixar de lhe pertencer?”, escreveu o músico nas redes sociais, que, horas antes, tinha perdido a amiga Ana Afonso.

“Nunca tivemos tanta informação a braços e já nem sabemos pelo que procuramos. Nunca tamanho peso nos fora despejado em cima. Não gostamos de nós. Eles deixam-nos filhos. Eu acredito que preciso de um para sobreviver à partida da minha mãe ou da minha melhor amiga, que se encontra amarrada a uma cama de hospital sem reconhecer ninguém. Estamos demasiado próximos do âmago da vida para que nos deixemos distrair com a futilidade dos escaparates. Não somos de cá. Não pertencemos aqui. Há um dia que decidimos todos ir para casa”, concluiu Zé Manel.