Morreu o encenador Carlos Avillez aos 86 anos

O ator deu entrada na terça-feira no Hospital de Cascais com uma indisposição, e viria a falecer cerca das 02:00 da madrugada desta quarta-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Carlos Vítor Machado nasceu em 1937. Mais conhecido por Carlos Avillez, iniciou a sua carreira como ator em 1956, na qual permaneceu até 1963. Além de atuar, também escrevia e dirigia peças. Dois anos depois, em 1965, foi um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais (TEC).

O ator teve a sua carreira estendida desde o teatro, até à ópera, tendo também trabalho fora do país, como em França e na Polónia.

Em 1992, funda a Escola Profissional de Teatro de Cascais, local onde se manteve até à sua morte. A escola “com direção de Carlos Avilez, um dos mais reconhecidos encenadores a nível nacional, formou centenas de alunos que são hoje atores respeitados pelo seu talento e profissionalismo, e que se destacam no Teatro, na Televisão e no Cinema”, lê-se no site da instituição.

O encenador também foi Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, com as Medalhas de Mérito Municipal da Câmara Municipal de Cascais e de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura.