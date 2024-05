Morreu o estilista Manuel Alves, da dupla Alves/Gonçalves, aos 73 anos

O “designer” português Manuel Alves, de 73 anos, da dupla de moda Alves/Gonçalves, morreu esta terça-feira, 14 de maio, no Hospital da Luz, vítima de cancro, confirmaram à agência Lusa amigos do estilista.

Segundo uma amiga da família, Cila do Carmo, o “designer” de moda morreu ao final da manhã no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro, e o velório deverá ser na quarta-feira, 15 de maio, na capela das Amoreiras, em Lisboa.

Manuel Alves nasceu em Montalegre, no distrito de Vila Real (Trás-os-Montes), e fez dupla desde 1984 com José Manuel Gonçalves, quando ambos decidem inaugurar duas lojas no Bairro Alto, em Lisboa, para venderem as suas criações de homem e mulher.

Manuel Alves e José Manuel Gonçalves – que criaram a marca de moda portuguesa Alves/Gonçalves – desenharam uniformes para empresas como a companhia aérea portuguesa TAP e a operadora telefónica Vodafone, assim como figurinos para cinema, teatro e bailado, tendo ainda desenvolvido uma linha de cerâmica e outra de joias e acessórios. Em 2008 também criaram um selo para os Correios de Portugal.

Entre 1991 e 2013, o criador de moda foi professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde lecionou a cadeira de Design de Moda.

Em 2009-2010, o Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, fez uma retrospetiva sobre o trabalho e carreira da dupla de criadores, “Creative Lab: Manuel Alves e José Manuel Gonçalves”, com curadoria e design expositivo de ambos.

Com o apoio do Portugal Fashion, a dupla desfilou as suas coleções em várias semanas da moda internacionais, designadamente São Paulo e Nova Iorque.

