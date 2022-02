Morreu o ex-namorado de Fanny Rodrigues: “Ficamos a chorar de saudades”

Sandro Lima, ex-namorado de Fanny Rodrigues, morreu. O ex-companheiro da apresentadora de “Somos Portugal” (TVI) estava a lutar contra a leucemia.

O jovem perdeu a vida, tal como foi confirmado pela mensagem de despedida deixada pelos pais de Sandro Lima no perfil de Instagram da sua loja de roupa “Dormodas”.

“É com a maior dor do mundo e saudade nos nossos corações que nos despedimos de ti meu amor. Agora és um anjo! Hoje o céu está em festa e nós aqui ficamos a chorar de saudades da tua alegria, do teu sorriso. Vamos amar-te para sempre. Vais ser sempre o nosso maior amor”, escreveram.

Nas redes sociais, entre os vários internautas que reagiram à morte do ex-companheiro de Fanny Rodrigues, destaque para o desabafo do jogador de futebol de praia Jordan Santos: “O que sofreste e o que superaste. O que foste e o que ensinaste. Até sempre, meu irmão!”

Nas últimas semanas, Sandro Lima tinha revelado que estava internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, por causa de uma “uma bactéria que se infiltrou na corrente sanguínea” e fez com que o jovem “tivesse um choque sético e uma quebra acentuada no rendimento cardíaco”.