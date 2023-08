Morreu o músico brasileiro MC Marcinho, cantor de “Glamurosa”

Morreu o músico brasileiro MC Marcinho, que ficou famoso com grandes êxitos como “Glamurosa”. Intérprete tinha 45 anos.

Morreu o músico MC Marcinho, aos 45 anos. O artista, que ganhou fama com o “single” “Glamurosa”, sofria de problemas de coração e, segundo a Imprensa brasileira, faleceu no Hospital Copa d’Or.

MC Marcinho estava internado nesta unidade hospitalar, desde o passado dia 10 de julho, após ter sofrido uma paragem cardíaca.

“Rap do Solitário” ou “Glamurosa” estão entre os grandes êxitos do músico que, no Brasil, era considerado o “príncipe do funk” e foi um dos criadores do estilo “funk melody”,

“É com muita dor e pesar que informamos, que depois de meses lutando pela vida, hoje, às 09.10, o nosso príncipe do funk descansou”, pode ler-se numa nota oficial publicada no perfil de Instagram do intérprete.

“Agradecemos as manifestações de carinho e orações dedicadas a ele até ao fim. A memória de MC Marcinho seguirá viva em nossos corações através da sua música”, termina o comunicado.

O músico deixa três filhos.