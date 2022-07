Morreu o pai da apresentadora Oprah Winfrey

Oprah Winfrey está de luto depois a morte do seu pai, Vernon Winfrey, que tinha 88 anos. A apresentadora já lamentou a perda.

A comunicadora, de 68 anos, reagiu à morte do progenitor que aconteceu esta sexta-feira, 8 de julho. Segundo a Imprensa internacional, o pai de Oprah Winfrey perdeu a vida na sequência da luta contra o cancro.

“Há menos de uma semana homenageamos o meu pai no quintal dele. O meu amigo e cantor gospel Wintley Phipps saudou-o com música. Ele sentiu o amor e demonstrou-o até conseguir deixar de falar”, começou por escrever, no perfil de Instagram.

“Ontem, com a família reunida à sua volta, tive o momento sagrado em que testemunhei o homem responsável pela minha vida a respirar pela última vez. Pudemos sentir a paz a entrar na sala com a sua partida. Essa paz permanece. Assim como a sua bondade. Obrigada pelas orações”, agradeceu.