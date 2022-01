Morreu o pai do músico Quim Barreiros

Morreu o pai do cantor Quim Barreiros. Joaquim tinha 102 anos de idade e a notícia foi avançada pela SIC.

Diana Chaves e João Baião deram na manhã desta quarta-feira a notícia da morte do pai de Quim Barreiros, Joaquim. Foi já no final do programa “Casa Feliz”, que apresentam, diariamente, na SIC.

“Agora é a parte mais difícil porque acabámos de saber uma notícia triste há minutos”, começou por referir João Baião, depois de ter atribuído um prémio de 500 euros a um telespetador da SIC.

“O senhor Joaquim, aquele homem tão querido com 102 anos, e pai do nosso querido Quim Barreiros, acabou de partir”, informou João Baião, que se mostrou muito emocionado.

“Aos 102 anos deixa memórias muito bonitas e vai daqui um abraço muito grande ao Quim e à família e os nossos sentimentos”, acrescentou Diana Chaves.