Morreu o príncipe Azim, filho do sultão do Brunei, aos 38 anos

O filho do sultão Hassanal Bolkiah, o príncipe Haji ‘Abdul’ Azim, morreu este sábado aos 38 anos.

A notícia da morte do príncipe do Brunei, o quarto na sucessão ao trono, foi confirmada pelo Governo do país, porém as causas da morte não foram divulgadas. No país será realizado um período de luto de sete dias.

Recorde-se que apesar de a nível internacional existir um revolta a propósito das políticas defendidas pelo pai, Azim conseguiu construir uma carreira na indústria cinematográfica em Hollywood, como produtor de cinema.

O príncipe do Brunei destacou-se ainda pelas festas extravagantes que dava, com Pamela Anderson, Janet Jackson e Mariah Carey como convidadas.