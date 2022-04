Morreu Stevie Lee, ator de “Jackass”

Stevie Lee morreu, de forma inesperada, na manhã desta quarta-feira, aos 54 anos. As causas da morte não foram reveladas.

A notícia da morte do ator e lutador de Wrestling foi anunciada e confirmada pela família no site GoFundMe, no qual criaram uma angariação de fundos para as despesas do funeral.

O intérprete destacou-se com a participação no filme “Jackass 3D” e também por ser um lutador de “Wrestling”, conhecido como “Puppet The Psycho Dwarf”.

Durante a carreira como ator, Stevie Lee participou ainda em produções como “American Horror Story”, “Baby Fever”, “Oz The Great” e “Powerful”.

