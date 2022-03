Morte de Neno causa choque: Rui Unas tinha convidado ex-guarda-redes para o “Maluco Beleza”

Neno, ex-guarda-redes do V. Guimarães e do Benfica, morreu nesta quinta-feira, vítima de doença súbita. Sucedem-se as reações de pesar nas redes sociais, entre elas a do ator Rui Unas, que tinha convidado o também cantor para um programa.

Ex-guardião das balizas de vimaranenses e “águias”, Neno era, também, conhecido, pela sua veia artística, característica que o levou, muitas vezes, a ser considerado o “Julio Iglesias” português.

Foi o V. Guimarães a avançar a notícia do falecimento do antigo atleta nas redes sociais: “É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória SC informa sobre o falecimento de Neno. Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro. A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências”, refere o clube minhoto.

Por todas as redes sociais sucedem-se as palavras de consternação e uma das primeiras reações foi a do ator Rui Unas.

“Profundamente triste, meus amigos. Terça-feira troquei mensagens com ele aqui no IG. Convidei-o para vir ao ‘Maluco Beleza’ e ele aceitou prontamente… e hoje, acontece isto. Os meus mais profundos pêsames à família”, referiu o intérprete da novela “Amor, Amor”.