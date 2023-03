Morte de Sara Carreira: arguidos vão todos a julgamento e Tony Carreira revolta-se: “Não vai acontecer nada a ninguém”

Tony Carreira acaba de reagir à decisão do juiz do Tribunal de Santarém de levar a julgamento todos os arguidos no caso do acidente mortal de Sara Carreira: “Nada vai acontecer a ninguém”.

O juiz do Tribunal de Santarém acaba de decidir levar a julgamento todos os arguidos do acidente que matou a cantora Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020.

Tony Carreira já reagiu à decisão judicial à saída do Tribunal. “Não estou aqui para vingar ninguém, sei que isto vai terminar a dizer que perdi a minha filha… nada vai acontecer a ninguém”, referiu, visivelmente revoltado, aos jornalistas presentes.

Assim, Cristina Branco, Ivo Lucas e Paulo Neves vão a julgamento no caso da morte da artista, enquanto Tiago Pacheco será julgado por condução perigosa.