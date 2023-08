Morte de Sara Carreira: Ivo Lucas pede para ser absolvido em tribunal

Ivo Lucas, que enfrenta uma pena de prisão até cinco anos, afirmou que não foi responsável pelo acidente que vitimou Sara Carreira.

Foram divulgados novos detalhes acerca do acidente que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020 e vitimou a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, Sara Carreira. Após o juiz de instrução criminal ter agravado a acusação de Ivo Lucas, antigo namorado de Sara, que seguia ao volante no momento do acidente, o ator decidiu contestar a decisão.

Ivo Lucas, que vai ser julgado pela prática de um crime de homicídio negligente na forma grosseira, cuja pena de prisão vai até aos cinco anos, afirmou que não foi responsável pelo acidente que vitimou a jovem artista, avança a revista “TV 7 Dias”.

Na contestação, à qual a publicação teve acesso, Ivo Lucas diz que não “efetuava uma condução descuidada” e garante que o choque “deu-se exclusivamente em virtude de a viatura [de Cristina Branco] não ser visível e de não haver qualquer sinalização de que existia um objeto imóvel na estrada”.

A “TV7 Dias” adiantou, ainda, que a fadista já se defendeu. Cristina explica que o acidente aconteceu porque Ivo Lucas circulava “acima do limite legal permitido”.