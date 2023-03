Mulher de Bruce Willis assinala aniversário do ator: “Sinto-me triste todos os dias”

No dia do 68.º aniversário de Bruce Willis, a mulher confessa que se sente “triste todos os dias” e, sobre lidar com a doença do ator, garante que não teve escolha.

Emma Heming Willis, mulher do ator Bruce Willis, fez um longo desabafo nas redes sociais a propósito da doença do marido, que sofre de demência.

“Hoje é um daqueles dias em que sinto tristeza. Mas sou muito sortuda por todo o amor que estão a dirigir ao meu marido e à nossa família”, começou por referir no perfil de Instagram, a propósito do 68.º aniversário do intérprete.

“Vejo as vossas mensagens e a vossa ligação ajuda-nos, continuem a rezar por ele”, acrescentou Emma Herning Willis, para fazer um desabafo: “Às vezes temos de nos fazer à vida. Sinto-me triste todos os dias e particularmente neste dia de aniversário. As pessoas dizem que não sabem como consigo, mas não tive escolha”, acrescentou.

Recorde-se que, há duas semanas, a atriz Demi Moore, ex-mulher do intérprete, mudou-se para casa do ator para ajudar a família nesta fase dramática da vida de Bruce Willis.