Mulher de Castelo Branco transferida para a unidade de cuidados intensivos

Betty Grafstein, mulher de José Castelo Branco, foi transferida para a unidade de cuidados intensivos, depois de ter sofrido uma embolia pulmonar.

Internada desde o dia 20 de abril, a mulher de Castelo Branco viu o seu quadro clínico a agravar-se e acabou por ser transferida para a unidade de cuidados intensivos da CUF Tejo, avança a CNN Portugal.

Betty Grafstein, de 95 anos, inspira cuidados especiais depois de ter sofrido, enquanto estava internada no hospital CUF Cascais, uma embolia pulmonar. De acordo com a estação, o filho da designer de joias vai viajar para Portugal.

Recorde-se que, após Betty ter denunciado aos profissionais de saúde os maus-tratos por parte do companheiro, o “marchand” de arte acabou por ser detido na manhã desta terça-feira, 7 de maio, pouco antes de se apresentar no “Dois às 10”, formato matutino onde estaria à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre os últimos acontecimentos.