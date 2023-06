Mulher de Luís Aleluia “sem chão” depois da morte do ator

Zita Favretto, mulher do ator Luís Aleluia, reagiu nas redes sociais à morte do intérprete nesta sexta-feira, aos 63 anos.

Um depoimento emocionado. Zita Favretto, mulher do ator Luís Aleluia, reagiu nas redes sociais ao desaparecimento do ator, nesta sexta-feira, aos 63 anos.

“Luizinho, estou sem chão!”, começou por referir no perfil de Facebook. O meu grande amor, preferiu partir mais cedo… não estou de acordo! Mas, só me resta aceitar a tua última vontade”, acrescentou Zita Favretto.

‘Que Deus te guarde lá no céu, como eu te guardarei, sempre no meu coração’.

“Hoje partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre”, disse ainda.

“PS: Vou tentar dar aos nossos meninos tudo o que sempre desejamos e tentarei fazer deles uns bons seres humanos. O teu bom exemplo vai ajudar-me, certamente.

Amo-te e Amar-te-ei sempre! Havemos de nos encontrar um dia”, concluiu Zita Favretto.

Nas redes sociais, continuam as notas de pesar de diversas figuras públicas. Nuno Santos, diretor de Informação da TVI e CNN Portugal, referiu: “A notícia da morte do Luis Aleluia devolveu-me a um tempo feliz da minha vida – no Monte da Virgem ou em Paris – em que reconstruímos o que parecia não ter conserto e inventámos coisas de que ainda hoje nos orgulhamos”. “Mas tudo passa. O Aleluia fica. Ele era talento e ternura. E graça. Era um grande ator cómico, com o ‘tempo’ que a comédia pede. Deixa saudades. Nos amigos e naqueles que, nunca o tendo conhecido, também sentem ter perdido alguém que lhes era próximo. Obrigado Luis”, escreveu o jornalista.

Nuno Azinheira, jornalista e comentador do “Passadeira Vermelha”, da SIC, falou da sua proximidade com Luís Aleluia. “São 05:30 H da manhã, @luis_aleluia.oficial , e ainda não preguei olho. Em busca de respostas. Em busca de ti. Parece-me tudo tão absurdo, desde que às 23:40, recebi uma mensagem a dizer simplesmente: ‘O Luís Aleluia. Porra’”.

“Porra, sim. Como é possível que o homem que sempre esteve cá para nos ajudar vá assim, de repente, sem que os amigos que tinha pudessem ‘ler’ o que ia naquela cabeça de gaiato”.

“Tu és aquele amigo que não tinha medo de dizer ‘amo-te’. Porque amavas mesmo. E por isso, pela parte que me toca, devolvi-te o mimo vezes sem conta. E é por isso que não consigo dormir. E agora, Luís? O que vai ser de nós sem ti. Tu nunca faltaste nos meus momentos importantes. Nos meus primeiros passos televisivos, primeiro na Globo, depois na RTP, no lançamento da minha empresa, no jantar de apresentação do ’24 Horas’ comigo a diretor, no lançamento da ‘NTV’. Tu e a @zitafavretto estavam sempre lá. Discretos, sorridentes, fortes, amigos”.

“Por isso, sempre que recebia um convite vosso, fosse para a estreia de um espetáculo teu, fosse para uma tarde solidária na Casa do Artista, dava todas as voltas à minha vida para ir. Porque eras tu. Ainda há 15 dias, quando fui à Plural entrevistar a Catarina Avelar, entraste na sala e abraçámo-nos com aquela cumplicidade de sempre. Pre-combinámos ali que serias um dos próximos entrevistados. Mais do que a entrevista, perdi um amigo. Um homem consensual, de quem todos falavam bem. Um homem de voz doce e baixa, sempre sorridente e preocupado com o outro. Um ator sério, compenetrado na sua missão de fazer felizes os outros. Um pai orgulhoso dos seus filhos e companheiro da mulher que esteve sempre ao seu lado. Para ti, Zita, um beijo doce 6XL, o tamanho das camisolas que vestia e que só encontrava há 15 anos na tua loja de Setúbal (…) rematou Nuno Azinheira.