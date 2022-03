Mulher de Pedro Lima assume saudades das férias com o ator

A ceramista Anna Westerlund foi descansar com os filhos, mas leva o coração apertado com a ausência do marido, que morreu há dois meses.

Pedro Lima, ator da TVI, morreu há dois meses na Praia do Abano, em Cascais, e a perda continua a fazer sofrer a família, particularmente a mulher, Anna Westerlund.

A ceramista entrou de férias com a família e mostrou saudades do intérprete do quarto canal.

“Nas férias o relógio pára por um momento. É quando temos ainda mais tempo para conversas longas, gargalhadas, jogar às cartas, cozinhar, dar mergulhos, acordar com preguiça abraçados, para beijos e reforçar quanto gostamos uns dos outros”, começou por escrever Anna Westerlund nas redes sociais.

“Parece que a cada verão besuntamos a família de creme e amor. Como se a pele bronzeada nos apurasse mais os sentidos. De férias, com saudades gigantes das nossas férias”, rematou a ceramista.