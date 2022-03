Mulher de Pedro Lima mostra casa de sonho do ator quase pronta: “Sempre acompanhados por ti”

Anna Westerlund, a mulher de Pedro Lima, mostrou a casa de sonho do malogrado ator quase pronta. A ceramista lembrou o intérprete, que morreu em junho do ano passado.

Quase concluída. Anna Westerlund anunciou aos seguidores que a nova casa que idealizou com Pedro Lima está perto de ficar pronta.

Recorde-se que este era um dos objetivos do ator da TVI antes de ser encontrado sem vida na Praia do Abano, em Cascais, em junho do ano passado.

“Que a nossa casa possa ser palco de encontros em família, um espaço para os amigos e um lugar onde o amor possa crescer”, partilhou a conhecida ceramista nas redes sociais.

“A luz que brilha nos olhos deles quando digo que estamos quase a mudar diz tudo. Que do nosso sonho nasça um lugar onde possam adormecer aconchegados, felizes quando os momentos sorrirem e sabendo chorar se os seus olhos pedirem”, acrescentou.

“Mas sempre acompanhados por ti, por nós. Falta pouco Aprender a confiar no caminho mesmo que tenha curvas e contra curvas. Almost there to call it home”, rematou Anna Westerlund.