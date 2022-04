Mulher de Pedro Lima confessa que chora de saudade todos os dias

Anna Westerlund, mulher de Pedro Lima, confessou, esta terça-feira, 22 de dezembro, que chora todos os dias de saudade do ator.

A artista plástica lembrou, no perfil de Instagram, o companheiro, que morreu a 20 de junho na praia do Abano, no Guincho, revelando como todos os dias chora de saudades.

“Todos os dias dizemos o teu nome. Todos os dias temos orgulho em ti. Todos os dias recordamos memórias bonitas, divertidas, felizes ou simplesmente nossas. Todos os dias choro de saudades”, começou por escrever.

“Todos os dias sorrio a pensar no teu sorriso. Todos os dias sou grata por tudo o que vivemos. Todos os dias sonho com o que poderíamos ainda viver. Não há um único dia que não te ame ou que não sinta o teu amor. Todos os dias estás presente porque não estares aqui é só não seres visto”, prosseguiu.

Rapidamente, perante este testemunho emotivo, Liliana Campos confortou a companheira do ator. “É isso que o Pedro quer, estar presente desta forma tão enternecedora na vossa vida, minha querida Ana. E na nossa também”, escreveu a apresentadora da SIC.

Já Biba Pitta enviou um “abraço apertado a todos”.

Anna Westerlund e o ator estiveram juntos durante duas décadas e têm quatro filhos em comum: Emma, Mia, Max e Clara. Por sua vez, João Francisco é fruto da relação terminada entre Pedro Lima e Patrícia Piloto.