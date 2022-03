Mulher de Sean Connery revela que o ator morreu “como queria”

Micheline Roquebrune falou sobre a morte de Sean Connery, e revelou que o marido morreu enquanto dormia e “sem qualquer problema”.

Depois de confirmada a morte do primeiro James Bond, este sábado, aos 90 anos, a mulher do ator escocês explicou que este estava com demência e morreu “como queria”, em paz e tranquilo.

“Não era vida para ele. Ele não conseguia expressar-se ultimamente. Morreu durante o sono e foi tão tranquilo, estive com ele o tempo todo e ele simplesmente foi. Era o que ele queria”, garantiu a pintora ao Mail on Sunday.

Micheline Roquebrune definiu Sean Connery como “um modelo de homem” e confessou que tiveram “uma vida maravilhosa juntos”. “Vai ser muito difícil sem ele, sei disso, mas não poderia durar para sempre”, acrescentou.

Recorde-se que Sean Connery e Micheline Roquebrune estavam casados desde 1975.