Musical “Enquanto houver Santo António” substitui Marchas

O espetáculo original de Filipe La Féria será transmitido na RTP1 na noite se Santo António, às 22 horas.

Sem as tradicionais Marchas Populares de Lisboa devido à Covid-19, a RTP substituiu o desfile na Avenida da Liberdade com a estreia do musical “Enquanto houver Santo António”, uma produção de Filipe La Féria.

O espetáculo revisita “a história das Marchas de Lisboa desde a origem” e “as mais belas canções das Marchas de cada bairro de Lisboa”, com excertos de humor, num formato de revista-musical.

Simone de Oliveira, Marina Mota, Joaquim Monchique, José Raposo, Alexandra, Lenita Gentil, Maria Armanda, Anabela, Ricardo Ribeiro, FF, Vanessa, Wanda Stuart, Filipa Cardoso, João Frizza, Sara Madeira, Filipe de Albuquerque, Filipa Azevedo e Salvador Pires e ainda com uma orquestra de oito elementos, dirigida por Miguel Amorim e Miguel Camilo são alguns dos atores que integram a produção de Filipe La Féria.