Músico brasileiro Oziel Rodrigues encontrado morto e amarrado a uma árvore

Oziel Rodrigues foi encontrado morto no passado domingo, 4 de abril, amarrado a uma árvore, com ferimentos de tiros no rosto. As autoridades brasileiras estão a investigar a causa da morte do músico.

O corpo do cantor, de 43 anos, estava atado a uma árvore na Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. No mesmo local, a polícia descobriu uma segunda vítima, de 19 anos.

Apesar das marcas de ferimentos de bala que as duas vítimas tinham, as autoridades não determinaram ainda a causa das duas mortes. De acordo com Imprensa brasileira, Oziel Rodrigues foi encontrado com as mãos atadas.

Oziel Rodrigues celebrizou-se a cantar gospel e era, agora, um ex-pastor afastado da Igreja.