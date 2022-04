Músico Ed Sheeran já foi pai pela primeira vez

Apesar do secretismo, os boatos confirmaram-se: o músico britânico foi pai pela primeira vez de uma menina.

A notícia foi dada esta terça-feira no Instagram oficial de Ed Sheeran que, recorde-se, passou por Portugal, pelo Estádio da Luz, no verão do ano passado.

“Na semana passada a Cherry deu à luz a nossa linda e saudável filha – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente apaixonados por ela”, começou por referir o músico britânico.

“Tanto a mãe como a bebé estão ótimas e estamos nas nuvens por ela estar connosco. Espero que respeitem a nossa privacidade nesta altura. Muito amor e vejo-vos quando for altura de regressar”, concluiu Ed Sheeran.