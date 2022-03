Músico Miguel Cristovinho recupera da covid-19 e reencontra-se com o filho

O vocalista dos D.A.M.A testou negativo à covid-19 e partilhou nas redes sociais uma fotografia do reencontro com o filho.

Depois de duas semanas em isolamento por ter testado positivo ao novo coronavírus, Miguel Cristovinho pertence agora ao grupo dos recuperados. O artista revelou no Instagram que teve alta médica ao mostrar o reencontro com o filho, Mateus.

“Duas semanas depois tive alta médica! Obrigado à malta do centro de saúde de Alvalade que me ligou com frequência para saber do meu estado e a todos vocês que me iam enviando mensagens com boas energias. Estamos de volta”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que também os restantes membros dos D.A.M.A, Miguel Coimbra e Kasha, estiveram em isolamento depois de testarem positivo à covid-19.