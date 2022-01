Músico Pedro Barroso morreu aos 69 anos

António Pedro da Silva Chora Barroso, mais conhecido como Pedro Barroso, morreu, esta segunda-feira à noite, vítima de doença prolongada. O cantor tinha 69 anos.

A notícia da morte do também compositor foi avançada pelo filho, Nuno, no perfil de Facebook. Até ao momento, sabe-se que Pedro Barroso estava a receber tratamento médico no Hospital da Luz, em Lisboa.

Na secção de comentários começaram a surgir mensagens de internautas para a família do artista. “Um grande beijinho de conforto para toda a família. Muita força!” comentou uma fã. “Grande homem, abraço forte!” atirou outro.

Recorde-se que, no passado dia 8, Nuno Barroso tinha informado, através da mesma rede social, que o progenitor estava internado na unidade de saúde, devido a uma doença que estava em fase terminal.

O último concerto de Pedro Barroso aconteceu em dezembro do ano passado no Teatro Virgínia, em Torres Novas. O cantor lançou o seu último álbum em 2017, intitulado “Artes do Futuro”.

Ao longo da sua vida, o artista ficou conhecido por interpretar temas como “Pedro Filosofal”, “Menina dos olhos d’Água”, “Viva Quem Canta”, “Agora Nunca É Tarde”, entre outros.