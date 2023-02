Namorada de Rúben da Cruz acusa DJ de traição e expõe mensagens na Internet

Rúben da Cruz é acusado de traição pela mãe do filho, Filipa Falcão. A ex-companheira do DJ ficou tão revoltada que publicou mensagens privadas nas redes sociais.

O ex-concorrente do “Big Brother 2023”, da TVI, é acusado de enganar a ex-companheira e Filipa Falcão recorreu ao InstaStories para divulgar as mensagens de WhatsApp que o também DJ terá trocado com outra mulher.

“Realmente, o corno é sempre o último a saber. Só tenho pena de não saber cantar como a Shakira para agora fazer uma música também. A todos aqueles que destroem uma família por uma noite de loucura… deviam ter vergonha”, escreveu.

“Mas não, nós que somos traídas é que ficamos com vergonha por sermos demasiado leais e às vezes ainda nos fazem acreditar que a culpa é nossa. Basta, Rúben da Cruz. Traíste a pessoa errada”, prosseguiu.

Nas mensagens, que também foram republicadas pelo artista, pode perceber-se que Rúben da Cruz tentou perceber se a mulher com quem terá traído Filipa Falcão terá contado a alguém que mantiveram relações.

Lembre-se que o DJ e Filipa Falcão são pais de Salvador Maria, que nasceu em fevereiro do ano passado.