Namorado de Cláudio Ramos pode vir a entrar no “Big Brother Famosos”

Diogo Faria, namorado de Cláudio Ramos, é apontado como um dos concorrentes que vai entrar na nova edição do “Big Brother Famosos”, da TVI.

O ator, de 38 anos, está entre os nomes de que podem vir a fazer parte da nova temporada do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, de acordo com a informação avançada pela revista “TV 7 Dias”.

Na imprensa foram várias as caras conhecidas que surgiram como possibilidade para entrar no “Big Brother Famosos”. Entre elas estão o palhaço “Batatinha”, José Castelo Branco – que confirmou a entrada -, Sara Aleixo, Mafalda Matos e Daniel Kenedy.

Nuno Graciano e Joacine Katar Moreira também estão nesta lista de possíveis candidatos avançados pela Imprensa. Segundo “A Televisão” os dois estão a partilhar o mesmo hotel antes de entrarem na casa mais vigiada do país.

O mesmo site contou que Joacine Katar Moreira, antigo membro do Partido Livre, terá mesmo ameaçado não cumprir o resto do isolamento mal soube da presença de Nuno Graciano, apoiante do Chega.

Os funcionários do hotel estão proibidos de comentar o que quer que seja sobre os novos concorrentes que vão entrar na casa no próximo domingo e, quanto à presença dos dois participantes ligados à política, fonte disse à N-TV: “Não confirmo a presença do Nuno e da Joacine, mas também não lhe vou desmentir”.