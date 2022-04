Namorado de Rita Pereira tira a roupa para exibir tatuagem dos filhos

Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, fez uma nova tatuagem em homenagem aos filhos e tirou a roupa, na Internet, para a exibir.

O produtor francês não se inibiu de mostrar o corpo, no perfil de Instagram, na hora de mostrar mais uma tatuagem que fez. Guillaume Lalung tatuou um desenho do filho no seu braço.

“Adoro fazer tatuagens diferentes e únicas e acho que esta se encaixa na descrição. A primeira fotografia é a altura de Luan e Lonô até à axila. A segunda fotografia é o primeiro desenho dos filhos. A última fotografia, o braço e o peito que fizemos há algum tempo”, lê-se na legenda das imagens.

Na caixa de comentários, os elogios ao francês não se fizeram esperar. Destaque para o comentário de Inês Herédia: “Uau”.

Recorde-se que Lonô é fruto da relação que mantém com Rita Pereira e Luan resultado de um relacionamento antigo.