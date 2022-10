O futebolista português Nani vai ser pai pela segunda vez. Foi a mulher do atleta a dar a novidade nas redes sociais.

Pais de Lucas, de oito anos, Nani e Daniela vão voltar a ter um filho. A companheira do jogador do Melbourne Victory, da Austrália, anunciou a novidade nas redes sociais: “3+1=4”, escreveu a mulher do “internacional” português, com os hashtags “felicidade além das palavras” e “abençoados”.

Nani está a viver com a família na Austrália depois de uma experiência nos Estados Unidos e, mais recentemente, em Itália.

O jogador tem mostrado adaptação a Melbourne e, recentemente, ao lado de Daniela e do filho Lucas foi visitar o “habitat” de koalas.