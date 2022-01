Não vai haver Cristina Ferreira no “sapatinho” dos portugueses

Segundo a grelha de programação da SIC, entre 23 e 29 de dezembro (semana 52) não há “O Programa da Cristina”. A SIC aposta em “Olhó Baião” e em “A Árvore dos Desejos”.

Surpresa na semana de Natal do canal líder de audiências. O programa-âncora do sucesso, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos está, ainda que provisoriamente, fora da grelha dos formatos a serem emitidos entre 23 e 29 de dezembro, na semana 52 do ano.

O diretor de Entretenimento, Daniel Oliveira, prefere, de forma não definitiva, fazer especiais de “Olhó Baião”, com João Baião e apostar em muitos filmes e também na reposição de “A Árvore dos Desejos”, de João Manzarra.

Desta forma, parece que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos podem tirar umas férias das manhãs da SIC. Os telespetadores, esses, é que vão ficar sem a loira da Malveira no “sapatinho”.