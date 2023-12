Já nasceu a filha da atriz Matilde Breyner e do ator Tiago Felizardo. Os pais de “primeira viagem” não escondem a felicidade nas redes sociais.

Mia já veio ao mundo. A filha, muito desejada, dos atores Matilde Breyner e Tiago Felizardo, nasceu no passado dia 8 de dezembro.

A atriz citou o escritor Mia Couto. “Diante do amor, ela arrepiou o coração:

Não tenho asas para tanto paraíso!”, escreveu nas redes sociais.

Tiago Felizardo mostrou-se um pai “babado”: “Com o coração derretido”.

Recorde-se que o casal chega, agora, à felicidade plena, depois de ter vivido dois dramas com a maternidade. Matilde e Tiago anunciaram, em julho do ano passado, que a intérprete tinha sofrido um aborto. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, escreveram.

Este não foi o primeiro aborto que a artista sofreu. Lembre-se que, em abril, Matilde Breyner contou a Manuel Luís Goucha que já tinha perdido um bebé. “Foi duro, porque eu estava a gravar e no dia em que perdi estava de folga, sozinha. Fui à casa de banho e percebi que não ia para a frente”, recordou.