Nasceu a filha de Marta Melro e Paulo Vintém

Aurora, a primeira filha de Marta Melro e de Paulo Vintém, nasceu nesta segunda feira, dia 1 de agosto, e a atriz da TVI acaba de dar a novidade nas redes sociais.

“Ainda era dia 1 de agosto quando o nosso coração saiu do peito para se passar a chamar simplesmente Aurora”, escreveu Marta Melro no perfil de Instagram, com a partilha de várias imagens do nascimento da bebé.

O casal vive um período de grande alegria, aumentado pelos concertos esgotados que os D’ZRT vão dar no próximo ano, no regresso ao ativo da banda que foi formada na série de verão da TVI “Morangos com Açúcar”.