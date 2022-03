Nasceu o quarto filho de Dália Madruga (fotos)

Dália Madruga voltou a ser mãe. O pequeno Joaquim nasceu no passado domingo e já pode ser visto nas redes sociais.

Um casal feliz. Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas foram pais de Joaquim, que nasceu no passado domingo e foi na manhã desta terça-feira apresentado ao mundo.

Os pais publicaram no perfil de Instagram os momentos que se seguiram ao parto, com a felicidade e o cansaço bem visíveis no rosto de ambos.

Recorde-se que, em maio passado, Dália Madruga anunciou o sexo do bebé: “Partilho convosco, em pleno Dia da Mãe, que o nosso quarto filho será um menino, o nosso Joaquim”, pode ler-se na publicação, em que partilhou várias fotografias dos filhos e também desta quarta gravidez.

Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas também são pais de Clara e Alice. Já João nasceu durante uma relação anterior da irmã da atriz Núria Madruga.