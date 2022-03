“Nazaré” e “Terra Brava” batem novos recordes na SIC

As novelas da SIC “Nazaré” e “Terra Brava” conquistaram esta quinta-feira novos recordes e foram os dois programas mais vistos da televisão.

No dia em que as imagens da morte de António aparecem misteriosamente no tribunal durante o julgamento de “Nazaré”, a novela mais vista da televisão Portuguesa bateu um novo recorde e alcançou o seu melhor resultado de sempre liderando, em termos absolutos, com 28,9% de “share” e 17,7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 673 mil e 400 telespetadores que acompanharam o episódio do primeiro ao último minuto.

https://www.instagram.com/p/B_Vj81yl0ki/

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a trama protagonizada por Carolina Loureiro também liderou, no universo dos canais generalistas, com 24,6% e 25,4% de “share” respetivamente.

https://www.instagram.com/p/B_Vu37WFleh/

A novela “Terra Brava” conquistou ontem o seu 3.º melhor resultado de sempre, desde a estreia a 28 de outubro de 2019, e liderou, em termos absolutos, com 29,1% de “share” e 15,1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 430 mil e 900 telespetadores que acompanharam o episódio do primeiro ao último minuto.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,1% e 22,8% de share respetivamente.