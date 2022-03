“Nazaré” faz história e toca o milhão e meio de telespetadores

Um episódio para a história: a novela “Nazaré”, exibida nas noites da SIC, obteve esta segunda-feira o melhor resultado desde a estreia, com quase um milhão e 500 mil espetadores.

Os telespetadores da trama protagonizada por Carolina Loureiro (“Nazaré”) queriam descobrir quem é, afinal, o pai do bebé de Érica (Joana Aguiar) e a curiosidade levou o enredo a bater todos os recordes: o episódio desta segunda-feira foi o mais visto da televisão portuguesa e obteve 1 milhão e 492 mil espetadores, com uma liderança absoluta com 31,9 por cento de “share” e 15,8 por cento de audiência média.

Este foi o melhor resultado em quota de mercado desde a estreia e nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B CD 25 54 -, a novela liderou igualmente, no universo dos canais generalistas, com 29, 8 por cento de “share”.

Ao nível do perfil, “Nazaré” bateu a concorrência em todos os “targets” no universo dos canais generalistas, e recolheu a preferência dos portugueses, liderando de forma absoluta no sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes C, D e E, com mais de 45 anos e nas regiões do Norte, centro e Sul.