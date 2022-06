Negócio fechado: Tony Carreira vende casa do Algarve por milhões

Tony Carreira decidiu vender a casa que tem em Vilamoura, no Algarve. O artista terá lucrado quase sete milhões de euros com o negócio.

O cantor vendeu a mansão luxuosa que tinha no sul do país por 6,7 milhões de euros e a escritura da casa teve lugar durante a semana passada, avança a revista “Nova Gente”.

A mesma publicação informa que o intérprete já comprou outra propriedade na Margem Sul.

Segundo a Imprensa, foi nesta casa que Tony Carreira recebeu a chamada telefónica que o informou que a sua filha, Sara, tinha perdido a vida num acidente de viação na A1 a 5 de dezembro de 2020.

Tony Carreira já tinha admitido que prefere não ouvir as músicas da filha Sara Carreira. “Prefiro não ouvir as músicas da minha filha, pelo menos por enquanto”, disse o cantor aos jornalistas à margem do aniversário da TVI.

O artista agradeceu, recentemente, o apoio da sua mãe. “Obrigado, mãe, minha querida Maria, pela mãe maravilhosa que sempre foste e por todo apoio e amor que me tens dado neste último ano e meio. Parabéns! Amo-te muito! Que Deus te abençoe sempre!” afirmou.