Negócios de Cristiano Ronaldo em Espanha acusados de infringir a lei

Os ginásios CR/Fitness By Crunch, aos quais Cristiano Ronaldo dá o nome, estão a ser visados no país vizinho por, alegadamente, não cumprirem o distanciamento social em alturas de pandemia.

A notícia foi avançada pelo programa “Socialité”, da cadeia espanhola de televisão Telecinco e, entretanto, atualizada pelo diário desportivo espanhol “As”: os negócios de Cristiano Ronaldo em Espanha estão a ser notícia por, alegadamente, não cumprirem a lei do distanciamento social, decretada devido à pandemia do Covid-19.

A peça jornalística do “As” e do “Socialité” refere-se aos ginásios aos quais o “capitão” da Seleção Nacional dá nome: os CR/Fitness By Crunch que, inclusivamente, estão previstos abrir em Portugal.

Um dos ginásios visados situa-se no famoso Paseo de La Castellana, em pleno centro de Madrid. “Havia sete pessoas numa sala sem máscara. Não há distância social”, garantiu o programa da Telecinco, que terá visitado o local.

“Nos ginásios de Cristiano Ronaldo põe-se em risco a segurança dos seus clientes. Está a incumprir-se a lei”, acrescentou o “Socialité”, citado pelo “As”.

Segundo o diário desportivo, a notícia apanhou de surpresa os vizinhos que residem perto do ginásio. “Parece-me lamentável. Se eu fosse Cristiano Ronaldo estaria muito aborrecido”, terá dito um morador da zona.

Recorde-se que esta notícia surge um dia antes de o craque da Juventus voltar a representar Portugal, amanhã, no jogo da Liga das Nações frente à Suécia.

Ontem à noite, o CR7 mostrou uma imagem do estágio da equipa treinada por Fernando Santos para mostrar o bom ambiente que se vive no seio do grupo.