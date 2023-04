Neta de Eunice Muñoz lembra atriz um ano depois do desaparecimento

Lídia Munõz lembrou neste fim de semana a avó, Eunice Munõz, com uma das últimas fotografias, um ano depois da morte da atriz.

Um ano depois da morte de Eunice Muñoz, a neta, Lídia, lembrou a avó numa das últimas imagens da artista, que pegava o neto, Amadeo, ao colo.

“Um ano sem ti”, escreveu Lídia Muñoz nas redes sociais.

A partilha motivou as reações de diversas figuras públicas, nomeadamente Sara Barradas, Diogo Infante, Matilde Breyner e José Raposo.

A “dama” do teatro, das novelas e do cinema morreu em abril do ano passado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide e, segundo informou a TVI na altura, Eunice Muñoz não resistiu a uma “paragem cardiorrespiratória”.

A estação de Queluz de Baixo adiantou ainda que a veterana intérprete estava internada naquela unidade hospitalar “há dois dias” e que os médicos tentaram reanimar Eunice Muñoz, sem sucesso.