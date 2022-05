Neta de Eunice Muñoz revela vídeo inédito da atriz com o bisneto

Lídia Muñoz, neta de Eunice Muñoz, derreteu o coração dos seus seguidores esta terça-feira, 17 de maio, ao revelar um vídeo inédito da sua avó com o bisneto.

O pequeno vídeo protagonizado por Eunice Muñoz e o pequeno Amadeu foi gravado nos últimos meses de vida da atriz.

Durante o excerto é possível ver a intérprete com o bebé ao colo. Recorde-se que a artista morreu a 15 de abril com 93 anos, no Hospital da Luz, em Carnaxide.

A relação de cumplicidade entre neta e avó era grande e Lídia Muñoz chegou a fazer um texto dedicado à intérprete.

“No dia 15 de abril não perdi a minha avó. Perdi a minha mãe, melhor amiga, avó, confidente, companheira, alma gémea, o meu abrigo e uma das maiores partes de mim. A Eunice Muñoz é de um país mas esta Eunice que eu perdi é só minha”, escreveu.