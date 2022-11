Netflix Brasil divulga as primeiras imagens da série com Ângelo Rodrigues

A Netflix Brasil revelou as primeiras imagens da série “Olhar Indiscreto”, protagonizada por Ângelo Rodrigues.

O ator português esteve em São Paulo, no Brasil, durante um período para filmar este novo projeto de ficção da Netflix, no qual contracena com Débora Nascimento, Emanuelle Araújo e Nikolas Antunes.

O intérprete estreou-se em terras brasileiras com a série “As Canalhas” e, depois, “Des(encontros)”. Segue-se, assim, o seu terceiro projeto no Brasil, com a série “Olhar Indiscreto”.

Aos 35 anos, Ângelo Rodrigues conta já com 19 anos de carreira ligados à televisão, teatro e cinema.